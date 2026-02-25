Персональная выставка Александра Волкова — проект о состоянии перманентной дезориентации, преследующем современного человека в его поиске «своего места» внутри плотных, ускоренных и непрозрачных систем. Новая серия работ Волкова словно погружает зрителя в чужое воспоминание. Рука нащупывает шероховатости и царапины на неидеальной поверхности. Возникает ощущение, что каждая попытка найти свою роль, свое место или свой голос лишь воспроизводит уже существующий сценарий, а желание «сбежать» приводит к готовому, пустому фону. График работы: вт-сб 12:00-20:00