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Выставка Черновик (Draft)

Галерея Тихо, Малый Харитоньевский переулок, 6с2, 2 этаж

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Александра Волкова — проект о состоянии перманентной дезориентации, преследующем современного человека в его поиске «своего места» внутри плотных, ускоренных и непрозрачных систем. Новая серия работ Волкова словно погружает зрителя в чужое воспоминание. Рука нащупывает шероховатости и царапины на неидеальной поверхности. Возникает ощущение, что каждая попытка найти свою роль, свое место или свой голос лишь воспроизводит уже существующий сценарий, а желание «сбежать» приводит к готовому, пустому фону. График работы: вт-сб 12:00-20:00

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