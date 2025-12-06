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Выставка авторских ёлочных игрушек

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7

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Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Открой праздничный сезон новой камерной экспозицией ёлочных игрушек ручной работы. В ней ты увидишь работы мастеров в стекле, керамике, текстиле и полимерной глине, выполненные по авторским эскизам. Ёлочная игрушка — не просто сезонный декор. В ней — связь между теплым детством и волнующим будущим: искры от огоньков, мерцающих в тени, отражение хвойных иголок в глянце стекла, причудливые формы, будоражащие фантазию. Каждая игрушка на выставке — самостоятельный арт-объект: продуманные формы, текстуры и ручная роспись делают игрушку заметной среди обычного декора. Её можно использовать для ёлки, интерьера или подарка. В экспозиции участвуют работы NoName Ceramics, Скворцова Тойс, Анна Потапова и других мастеров. А так же будут проводится мастер классы по изготовлению елочных игрушек всех мастей. 6–7 декабря, 12:00–20:00

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