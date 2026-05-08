На экскурсии познакомишься с историей высотного здания и посетишь одну из его квартир, чтобы в полной мере ощутить все возможности советского ЖК. Высотное здание на Котельнической набережной будто обнимает берега двух главных московских рек, Москвы и Яузы, и продолжает притягивать взгляды, легенды и мечты — например, о покорении столицы. Пожалуй, высотка на Котельнической является еще и самой фотогеничной и узнаваемой из-за своего удачного расположения. В начале 1950-х сталинские высотки строили с использованием новейших технологий, которые позволили создать один из первых жилых комплексов с гаражом, спортивной площадкой, магазинами, отделением почты и сберегательной кассы, а также собственным кинотеатром. На экскурсии ты увидишь: — оформление холла центрального подъезда высотного здания; — оригинальные детали интерьеров одной из квартир; — виды с высоты птичьего полёта на московские набережные и Кремль. На экскурсии ты узнаешь: — почему сталинские высотки появились в Москве и как были выбраны места их расположения; — благодаря чему они стали предвестником современных жилых комплексов; — какие строительные технологии и материалы были использованы при возведении зданий; — чем знаменит архитектор проекта и как он повлиял на облик Москвы. Продолжительность: 1 час 30 — 1 час 45 минут. Где начинают: у кинотеатра «Иллюзион», Котельническая набережная, 1/15кВК. Где заканчивают: в квартире высотного здания. Ближайшие даты: 8 мая 19:00 9 мая 15:15 и 19:00 11 мая 15:15 16 мая 15:15 17 мая 12:30 24 мая 12:30 28 мая 19:00 30 мая 12:30