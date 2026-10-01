Выпечка — процесс необратимый, поэтому всё, что мы делаем до того, как ставим хлеб или пирог в духовку, имеет решающее значение. И речь здесь не только о цифрах в рецепте, но, что гораздо важнее, о технологии — последовательности действий, которую необходимо выполнить, чтобы получить качественное изделие. Ирина Чадеева расскажет об истории советских ГОСТов, отработке производственных методов и их адаптации к домашним условиям, разберёт способы приготовления некоторых видов кондитерского теста и кремов, а также коснётся основ выпечки. Эти знания помогут тебе по-новому взглянуть на привычные рецепты и избежать досадных ошибок – выпечка перестанет быть лотереей и превратится в осознанное творчество. Лектор: Ирина Чадеева — блогер-кондитер и автор многочисленных книг о выпечке, «расшифровывает» старые рецепты и адаптирует их для современной кухни.