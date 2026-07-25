Два дня в окружении сосен и песка. День 1 Все встречаются на платформе Егорьевск, проезжают несколько остановок на автобусе и направляются в лес. Идëшь до первых Лопатинских карьеров, обед на костре, купаешься. После продолжаешь путь до места ночёвки, карьера, по местным обычаям называемого Байкалом (в силу похожести абриса на карте). Все расставляют палатки и наслаждаются потрескиванием костра. День 2 Высыпаешься после вчерашнего дня. Подъём, зарядка, можно искупаться и никуда не спешить. Завтракаешь расслабленно и отправляешься на станцию Шиферная. Сегодняшний маршрут вдвое короче — всего 11 километров, по пути вновь искупаешься и посмотришь на выработанные карьеры и в конце на огромную гору отработанной породы. На платформе Шиферная садишься в поезд и мчишь обратно в Москву с картинками сосен в голове. Ландшафт Тебя ждёт не самый длинный маршрут с умеренными спусками и подъемами. Его легко преодолеет как новичок так и опытный турист . А вкусный сосновый воздух станет для тебя сеансом настоящей воскресенской аромамагии. Данный поход большей частью проходит по лесным посадкам. И все основные особенности похода под рюкзаком в нём есть. Все участники ставят палатки, помогают готовить, активно участвуют в походной жизни. Площадку под ночлег участники ищут сами и, если стоянка, на которую можно ориентироваться занята, то находят другую. Вода в походе берётся из родников, источников и чистых рек, её кипятят и на ней готовят обед.