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Продлёнка: Проект Х

парк-отель Ершово

Начало:

Завершение:

69000₽
Возраст 18+

Про событие

Приключения как в детстве, только для взрослых. Грядёт настоящий праздник — отвязный, безбашенный и наполненный духом вечеринки. Градус веселья обещает зашкаливать: лучшие вожатые, лучшие дискотеки, максимум горячих объятий и душевных разговоров шёпотом после отбоя. В эту смену вернёшься в школьные времена и побудешь беззаботным подростком. Хотя ложь: заботы будут ещё какие. Как летний лагерь после 10 класса, как первый поцелуй, как ночная переписка втайне от родителей, как скрыться от учителя с сигаретой, как распечатать плёнку, как танцевать с друзьями под самый любимый трек, как впервые взяться за руки, как ждать сообщение целый день и увидеть пуш на экране, как чумовая вписка, как весеннее солнце, как бабочки в животе, как детство, когда всё было особенным. Не забудь учебники (отмазки про собак не принимаются) и лучшие костюмы на финальный выпускной. А вот с тем, чтобы сбежать с уроков в окно, лучше осторожнее: строгий ОБЖшник всегда начеку. Меню: Трёхразовое питание с опцией для вегетарианцев. Как добраться: будет трансфер :)

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