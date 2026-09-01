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Однодневный сплав по р. Истра

Место встречи: платформа Истра

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+

Про событие

Петли Истры, горячий обед и природа Не только сама река близка к Москве (и впадает в Москву-реку близ Звенигорода), но и место старта находится в 10 минутах ходьбы от ж/д станции. Итак, в начале — инструктаж, распределение на трёхместные байдарки — и вперёд! Тебя ждёт разнообразный ландшафт: лес, поля и СНТ, перемешавшиеся друг с другом по берегам. Ты проплывёшь по воде около 18 км. Темп будешь держать спокойный, под силу каждому. Также ты расположишься на берегу для обеда, а закончишь в деревне Лужки, откуда до станции можно заказать такси. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».

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