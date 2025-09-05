Два дня на природе, которые наполнят тебя силами и энергией. Тебя ждут телесные и дыхательные практики, психологические мастер-классы, медитации, йога-нидра под звуки тибетских поющих чаш, прогулки на свежем воздухе, парение в бане, знакомство с близкими по духу женщинами, взаимодействие с природой. Что в программе йога-девичника? — Практики хатха-йоги с Анастасией Веретенниковой, которые помогут наладить контакт с телом, обнаружить накопленное напряжение и отпустить его. Дыхательные техники помогут сделать ум ясным, а концентрацию — более устойчивой. — Психологических мастер-класса с Марией Митропольской, на которых ты поговоришь о связи йоги и психологии. Рассмотришь эти два набора инструментов работы с собой, найдёшь их точки пересечения и уникальные техники. В практической части ты познакомишься с психологическими инструментами, которые легко внедрить в повседневную жизнь, и которые прекрасно дополнят твою внутреннюю работу в йоге. Одно занятие будет посвящено работе с собой, второе — отношениям с другими людьми. — Практика йога-нидры — глубокой психической релаксации — под звуки тибетских поющих чаш. Волшебный голос Марии Митропольской погрузит тебя в приятное трансовое состояние, а звучание поющих тибетских чаш Александры Федоровой сделает расслабление еще более глубоким. — Медитация под под звуки тибетских поющих чаш с Александрой Федоровой. Полную программу можно прочитать по кнопке выше. Предоплата 5000 руб. Запись на выездной семинар производится по факту его предоплаты. После оплаты напиши, пожалуйста, в Telegram +7 (903) 251-49-35 Анастасии.