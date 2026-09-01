Дог-рандеву для псов, их людей и их друзей. Программа: — с 14:00 — поп-ап-сторы брендов: амуниция Companion, одежда для собак Big Lap Club и аксессуары Sunny Look — 14:30 — лекция о путешествиях с собаками от основательницы Sunny Look Янины Яворской — 14:00–17:00 — диджей-сет — 15:00–18:00 — апсайкл-принт-станция от мастерской шелкографии «послезавтра»: превратишь пятна на любимой одежде в принты (тех. перерыв 16:30-17:00) — 16:30–17:00 — программа для собак и хозяев вместе с Мишей Кострецовым — 17:00-20:00 — диджей-сет Игорь Зотов и Таби