саша и серёжа — музыканты, выросшие на любви к синтезаторам и психоделической электронике. В эту ночь братья Липские достанут самое сокровенное из своих архивов. Восемь часов бэк-ту-бэк позволят уйти в дебри иронии и звуковых экспериментов