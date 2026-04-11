Вся ночь напролёт — простая гармония (Simple symmetry all night long)
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
саша и серёжа — музыканты, выросшие на любви к синтезаторам и психоделической электронике. В эту ночь братья Липские достанут самое сокровенное из своих архивов. Восемь часов бэк-ту-бэк позволят уйти в дебри иронии и звуковых экспериментов
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