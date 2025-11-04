Личная встреча с Пьером-Кристианом Броше — одним из самых влиятельных современных коллекционеров. На встрече ты: — Услышишь уникальную философию коллекционирования, где собиратель — не просто владелец, а соавтор процесса, несущий ответственность перед историей искусства. — Поймёшь, чем осознанный выбор на основе знания и интуиции отличается от простого «нравится/не нравится». — Узнаешь, как коллекционер «слышит» вопрос, заданный художником в произведении, и как это влияет на решение о его ценности. — Сможешь задать свои вопросы и обсудить, как твоё личное видение может повлиять на общемировой культурный ландшафт. О спикере: Пьер-Кристиан Броше — коллекционер и организатор выставок современного искусства, телеведущий на канале «Россия-К», куратор направления «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, издатель книг по искусству и путеводителей, кинопродюсер и путешественник.