Лента братьев Люмьер «Прибытие поезда», 130-летие которой мы отмечаем в эти дни, была далеко не первой в истории кино. Но что считать самым первым фильмом? Скачущих лошадей Майбриджа? Танцующих марионеток Эдисона? Вопрос сложный, если учесть, что первые шаги по созданию кинематографа человек сделал уже в палеолите. Именно тогда начинается «протоэкранная культура» — появляются изображения, которые постепенно приводят к изобретению экрана, проектора, плёнки и движущихся фотографий. Об этом тайном пути кино сквозь века поговорим вместе с доцентом ВГИКа Всеволодом Коршуновым. Кто рассказывает? Всеволод Коршунов. Кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор программы «Практическая кинокритика» в Московской школе кино, автор книги «Призвание: режиссёр», ведущий подкаста «Крупным планом» на Кинопоиске.