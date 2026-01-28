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Прибытие поезда в первобытную пещеру

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Лента братьев Люмьер «Прибытие поезда», 130-летие которой мы отмечаем в эти дни, была далеко не первой в истории кино. Но что считать самым первым фильмом? Скачущих лошадей Майбриджа? Танцующих марионеток Эдисона? Вопрос сложный, если учесть, что первые шаги по созданию кинематографа человек сделал уже в палеолите. Именно тогда начинается «протоэкранная культура» — появляются изображения, которые постепенно приводят к изобретению экрана, проектора, плёнки и движущихся фотографий. Об этом тайном пути кино сквозь века поговорим вместе с доцентом ВГИКа Всеволодом Коршуновым. Кто рассказывает? Всеволод Коршунов. Кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор программы «Практическая кинокритика» в Московской школе кино, автор книги «Призвание: режиссёр», ведущий подкаста «Крупным планом» на Кинопоиске.

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