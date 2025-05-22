В чем разница между цитатой, аллюзией и оммажем? Где проходит граница между цитированием и плагиатом? Можно ли распознать все отсылки в фильме? И как вовремя остановиться, чтобы не оказаться на поле конспирологии? Ответы на эти и другие вопросы будешь искать вместе с Всеволодом Коршуновым. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом».