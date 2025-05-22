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Всеволод Коршунов «Лабиринт отсылочных кодов»

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

В чем разница между цитатой, аллюзией и оммажем? Где проходит граница между цитированием и плагиатом? Можно ли распознать все отсылки в фильме? И как вовремя остановиться, чтобы не оказаться на поле конспирологии? Ответы на эти и другие вопросы будешь искать вместе с Всеволодом Коршуновым. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом».

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