Правда ли, что оригинальных сюжетов не существует и кинематограф с самого рождения пересказывает античные легенды? Как получилось, что Пол Атрейдес и львенок Симба — близкие родственники? На какой общей мифологеме построены «Терминатор», «Звездные войны» и «Поттериана»? И где в «Фантастической четверке» спрятано Евангелие? Ответы на эти и другие вопросы будешь искать на лекции вместе с Всеволодом Коршуновым. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом».