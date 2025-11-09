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Как древние мифы воскресают в кино

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Правда ли, что оригинальных сюжетов не существует и кинематограф с самого рождения пересказывает античные легенды? Как получилось, что Пол Атрейдес и львенок Симба — близкие родственники? На какой общей мифологеме построены «Терминатор», «Звездные войны» и «Поттериана»? И где в «Фантастической четверке» спрятано Евангелие? Ответы на эти и другие вопросы будешь искать на лекции вместе с Всеволодом Коршуновым. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом».

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