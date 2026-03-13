ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Всемирный день сна

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

В пятницу 13го в местных кущах будешь отмечать Всемирный день сна презентацией дебютного альбома «Глубокого Сна» в компании других сновидцев: Глубокий Сон — всем нужен Глубокий Сон. Реклама Снов — бизнес-партнеры по онирическому. ?nsof — непознаваемая сущность Б-га. Helmintology — техно, вдохновленное макареной

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста