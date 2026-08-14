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«Вселенная Стивена Хокинга» на Хлебозавод №9

Хлебозавод №9
Гостиная 9, ул. Новодмитровская 1, стр. 1, этаж 3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Превратили веранду в самый уютный зал города. Пледы, воздух, звёзды и большое кино. О фильме: Талантливому студенту ставят страшный диагноз. Оскароносная роль Эдди Редмэйна в драме о знаменитом физике. Свободная рассадка. Занимай лучшее место сам — хоть у края, хоть в самом центре атмосферы. Когда быть: Приходи за 10 минут до сеанса. Успеешь взять напиток, устроиться поудобнее и выдохнуть. Важно: Не забудь паспорт — это единственный строгий пункт в вечере.

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