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Московская книжная неделя

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Кино
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль стирает границы между книжной культурой и городской средой, объединяя издательства, книжные магазины и независимые инициативы по всему городу. В программе более 150 событий — презентации новых книг, книжные клубы и ридинги, экскурсии и городские прогулки, телемосты с зарубежными авторами, различные мастер-классы, дни открытых дверей в издательствах и типографиях, кинопоказы и другие разноформатные события. Кульминацией станет Московская независимая книжная ярмарка с участием издательств и партнёров фестиваля. Программа: https://moscowbookweek.ru/

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