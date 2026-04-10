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Про событие
Фестиваль стирает границы между книжной культурой и городской средой, объединяя издательства, книжные магазины и независимые инициативы по всему городу. В программе более 150 событий — презентации новых книг, книжные клубы и ридинги, экскурсии и городские прогулки, телемосты с зарубежными авторами, различные мастер-классы, дни открытых дверей в издательствах и типографиях, кинопоказы и другие разноформатные события. Кульминацией станет Московская независимая книжная ярмарка с участием издательств и партнёров фестиваля. Программа: https://moscowbookweek.ru/
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