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Спец. показ: «Доктор Глас» и обсуждение с кинокритиком

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Допрокатный показ новинки скандинавского кинематографа «Доктор Глас». Психологический триллер с эпатажными героями и неожиданной развязкой обсудят киноведы Кристина Иванникова — эксперт по кино Скандинавии, и куратор Пионера Виктор Прокофьев. Главный герой «Доктора Гласа» — молодой врач Габриель, недавно устроившийся в частную клинику. Его пациентами становятся светские личности: модельер Хельга и её супруг Патрик, успешный писатель. Наблюдая этих привилегированных людей, Габриель открывает ранее незнакомые ему чувства: страсть, безрассудство и возбуждение. Отвлекаясь от практики, он старается проникнуть в элитное общество, где властвуют иные нравы. «Доктор Глас» демонстрирует скандинавский стиль роскошных дизайнов и фэнси-интерьеров. Главные роли исполняют новые кинозвёзды Северной Европы Исак Калмрот и Теа Софье Лок Несс — оба снимались в нашумевшей «Гадкой сестре» и сериале «Абсолютное зло». Опытный режиссёр Эрик Лейонборг базирует сюжет «Доктора Гласа» на модели классического нуара («Двойная страховка», «Почтальон звонит дважды»), но меняет типажные шаблоны на психологизм, а к финалу и вовсе доводит героев до философского переворота, подобному персонажам Достоевского и Леонида Андреева. По традиции премьер Пионера «Доктор Глас» будет показываться в оригинале: на шведском языке с русскими субтитрами.

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