Возраст 18+
Еда
Про событие
Интерактивная дегустация для всех начинающих вайнлаверов. Повторишь всю винную теорию и закрепишь новые знания на практике. Узнаешь, что такое система «СКАТТ» и разберёшься, как работает ароматика в вине. Всё это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 5 вин с учётом приветственного напитка, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость билета включены небольшие закуски.
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