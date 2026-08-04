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Всё о вине за 1 вечер

1-я Тверская-Ямская ул., 13, стр. 1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Интерактивная дегустация для всех начинающих вайнлаверов. Повторишь всю винную теорию и закрепишь новые знания на практике. Узнаешь, что такое система «СКАТТ» и разберёшься, как работает ароматика в вине. Всё это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 5 вин с учётом приветственного напитка, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость билета включены небольшие закуски.

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