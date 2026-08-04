Интерактивная дегустация для всех начинающих вайнлаверов. Повторишь всю винную теорию и закрепишь новые знания на практике. Узнаешь, что такое система «СКАТТ» и разберёшься, как работает ароматика в вине. Всё это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 5 вин с учётом приветственного напитка, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость билета включены небольшие закуски.