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Всё о пиве за 1 вечер

Эрик Рыжий, Спасопесковский переулок, 2/36

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Интерактивная дегустация для всех начинающих любителей крафта. Вспомнишь всю пивную теорию и закрепишь новые знания на практике. Узнаешь, как правильно дегустировать пиво, разберешься, что такое солод и дрожжи, научишься определять их по виду и запаху и поучаствуешь в слепой дегустации в фирменных масках Taste&Talk. Будет разговор про правила фудпейринга: гости попробуют пиво с небольшими закусками. Все это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 6 образцов пива, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость включены небольшие закуски. А если ты вновь проголодаешься — в баре работает кухня.

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