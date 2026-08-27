Интерактивная дегустация для всех начинающих любителей крафта. Вспомнишь всю пивную теорию и закрепишь новые знания на практике. Узнаешь, как правильно дегустировать пиво, разберешься, что такое солод и дрожжи, научишься определять их по виду и запаху и поучаствуешь в слепой дегустации в фирменных масках Taste&Talk. Будет разговор про правила фудпейринга: гости попробуют пиво с небольшими закусками. Все это под руководством опытного сомелье. Тебя ждут 6 образцов пива, никакого снобизма и скучных лекций, много веселья и общения. В стоимость включены небольшие закуски. А если ты вновь проголодаешься — в баре работает кухня.