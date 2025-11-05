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Все будет [хор]ошо

Особняк Марса, Пушкарёв переулок, 22с2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Лекция + Хор для HR-специалистов. Высокий сезон не щадит HR: дедлайны давят, а от KPI начинается тахикардия. В школе музыки «Марс» делают антитревожные хоры для эйчаров и команд. Здесь можно проораться и выдохнуть после тяжелого дня. Так что они подадут руку помощи всем HR-спецам. Приходи на ивент, где можно будет пообщаться и подзарядить батарейки в высокий сезон. Что в программе: — лекция про то, как стабилизировать команду в период неизвестности от Кати Лебедевой, фаундера агентства Outcomms и комьюнити для внутрикомов; — хор без страха и упрека, где можно поорать любимые песни и не стесняться; — игристое.

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