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Врубель. Рождение нового искусства

Всероссийский музей декоративного искусства
ул. Делегатская, д. 3

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450₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Масштабный проект, приуроченный к 170-летию со дня рождения Михаила Врубеля. Выставка раскрывает талант Михаила Врубеля не только в живописи и графике, но показывает его как экспериментатора, ищущего новые формы и методы в искусстве. Врубель предстает как Пророк, который силой своего таланта предсказал искусство будущего. Его визионерский дар позволял увидеть перспективу развития искусства в XX и даже в XXI веке.  Особое внимание в экспозиции уделено керамике — не менее важной части наследия Врубеля. Художник сознательно обращался к декоративному искусству, видя в нём не прикладное творчество, а пространство для масштабных художественных высказываний. Выставка впервые позволяет увидеть Врубеля в контексте мирового развития керамики: от античности к средневековой майолике, от экспериментов Серебряного века к современным практикам. В экспозиции – около 400 произведений из фондов Музея декоративного искусства, Русского музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, музея-заповедника «Абрамцево» и других государственных и частных собраний. Посетители увидят произведения Михаила Врубеля, его предшественников, современников и последователей. Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-СР: 11:00 - 19:00 Четверг: 11:00 - 21:00 Пятница: 11:00 - 20:00 СБ-ВС: 12:00 - 20:00

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