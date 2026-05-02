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Время вперёд

Край, Николоямская улица, 62

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Завершение:

от 777₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пора разрывать тишину, как оболочку ракеты. Двигатели уже набрали обороты. Здесь и сейчас — музыка, которая не шепчет, а орёт в лицо: «Время меняться!». Электронная музыка — турбина мощного двигателя: Техно — ровные ритмы от погружающего глубокого гипнотика до жёсткого бескомпромиссного хард-техно. Псайтранс зовёт за пределы возможного. Нейрофанк пускает электрический разряд по нервам, музыка будущего, что рвётся из динамиков, как ракета с космодрома.

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