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Пора разрывать тишину, как оболочку ракеты. Двигатели уже набрали обороты. Здесь и сейчас — музыка, которая не шепчет, а орёт в лицо: «Время меняться!». Электронная музыка — турбина мощного двигателя: Техно — ровные ритмы от погружающего глубокого гипнотика до жёсткого бескомпромиссного хард-техно. Псайтранс зовёт за пределы возможного. Нейрофанк пускает электрический разряд по нервам, музыка будущего, что рвётся из динамиков, как ракета с космодрома.
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