«Время приключений»: о появлении жанра квестов и адвенчур
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Какое крутое название у лекции! Это про мультсериал?! Увы, опять про игры... Человек всегда стремился к приключениям. Первые макаки пускались в дальние странствия по земному шару. Испанские конкистадоры отправлялись покорять неизведанные земли (например, Ахтубинск). Так и игровая индустрия начала свою жизнь с рождения жанра адвенчур, в России известного как «квесты». От текстовых приключений до передовой 256-цветной графики с использованием компьютерного манипулятора «мышь» — вот что разберут на лекции, не забыв поговорить о флагманах квестовой-до-32-битной эпохи. Лектор будет выступать в специальном скине. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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