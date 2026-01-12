Тебя ждут виртуальные миры в иммерсивном пространстве с полным эффектом погружения. Ты сможешь понаблюдать за спецэффектами, прогуляться с динозаврами, пострелять в тире, погрузиться на глубину с китами, оказаться в открытом космосе — тут есть более 50-ти VR-локаций. Опыт использования VR не нужен. Длительность сеанса — 1 час. Точное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».