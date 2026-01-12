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VR выставка «Частицы»

Нижняя Сыромятническая улица, 11, корпус 1, офис 219

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 8+
Выставки

Про событие

Тебя ждут виртуальные миры в иммерсивном пространстве с полным эффектом погружения. Ты сможешь понаблюдать за спецэффектами, прогуляться с динозаврами, пострелять в тире, погрузиться на глубину с китами, оказаться в открытом космосе — тут есть более 50-ти VR-локаций. Опыт использования VR не нужен. Длительность сеанса — 1 час. Точное расписание можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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