Трансляция силы живого звука на флагманском тренинге. Будет звучать гонг, чаши и перкуссии, которые помогут тебе глубже расслабиться и сфокусировать внимание на главном — возврате твоей силы себе. Многие привыкли жить в режиме компенсаций: — Борются с симптомами, а не с причиной — Ищут мотивацию там, где её нет — Затыкают «дыры» в ресурсе, не наполняя источник На тренинге ты узнаешь, как вернуть способность идти самостоятельно. «Возвращение внутренней силы» — это не теория, это про опыт. Ты услышишь не просто слова, а сможешь почувствовать свою силу прямо здесь и сейчас. Что тебя ждёт: — Ощутишь, какая мощь живёт внутри тебя — не как абстрактная идея, а как реальное состояние — Научишься жить из этой силы, а не из-за страха или компенсации — Увидишь, как налаживаются твои отношения с собой, работой, деньгами и близкими — когда ты находишься в своей энергии Когда ты возвращаешь себе внутреннюю силу — большинство психологических проблем уходят автоматически, потому что их корень был не в мире вокруг, а в потере контакта с собой. Ведущие: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru, гипнотерапевт, музыкант с более чем 20-летним стажем, автор практикума «Любовь отца». Данила Давыдов — автор метода RemindFeel, с 2009 года провёл более 3500 консультаций. Стоимость: Раннее бронирование: для одного 4,5 тыс. | для двоих по 4 тыс. В день мероприятия: для одного 5 тыс. | для двоих по 4,5 тыс.