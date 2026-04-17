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Вечеринки
Про событие
Ночное мероприятие, объединяющее перфоманс и электронную музыку. Среди выступающих — техно и разножанровые электронные сеты от приглашённых артистов. Диджеи: Zaur Gapienko ОВЕН O'Kstaty Opustoshil Vellex MOERA Anna Tsabertt YUKA Vasi Sprengel Lama3G New Faith Tactile Disorder
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