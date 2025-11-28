Что на самом деле становится недоступным, а что является скорее ограничивающим убеждением? Спикеры: Екатерина Артеменко — аналитически ориентированный терапевт, гештальт-терапевт и супервизор, преподаватель («Московский гештальт институт», «Международный институт гештальта»), комьюнити-директор Ясно Александр Соловьёв — гештальт-терапевт, супервизор, обучающий тренер Санкт-Петербургского Института Гештальта (СПбИГ), куратор Ясно Событие пройдет в очном формате в лектории «Сарёнок» — лектории нового формата, который погружает в мир литературы, искусства и творчества, становясь проводником в мир красоты и знаний.