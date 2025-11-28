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Возможное и невозможное

лекторий «Сарёнок», Малая Никитская ул., 20с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Что на самом деле становится недоступным, а что является скорее ограничивающим убеждением? Спикеры: Екатерина Артеменко — аналитически ориентированный терапевт, гештальт-терапевт и супервизор, преподаватель («Московский гештальт институт», «Международный институт гештальта»), комьюнити-директор Ясно Александр Соловьёв — гештальт-терапевт, супервизор, обучающий тренер Санкт-Петербургского Института Гештальта (СПбИГ), куратор Ясно Событие пройдет в очном формате в лектории «Сарёнок» — лектории нового формата, который погружает в мир литературы, искусства и творчества, становясь проводником в мир красоты и знаний.

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