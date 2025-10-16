Обсудишь «Войну и мир» с разных ракурсов и попробуешь блюда, адаптированные под здоровое питание, которые ели в XIX веке. «Война и мир» — самый известный роман Льва Толстого. На ужине сосредоточишься на анализе ключевых семей романа (Болконских, Ростовых и Курагиных), эволюции их представителей под влиянием исторических событий и прототипах для них из семьи Толстого. Также мы поговоришь о том, как роман приняли читатели и критики, почему автор отразил в нем Наполеона не так, как это делали до него. Кроме того, во время ужина ты получишь список спектаклей по роману, которые стоит увидеть, а также список спектаклей о семье Льва Толстого, узнаешь о том, как это масштабное произведение возможно адаптировать к сцене и сохранить его исторический контекст. Лекцию и обсуждение пьес проведёт Мария Музалевская — театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». Меню ужина состоит из по мотивам любимых блюд семьи Толстых. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук — коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Меню: — Зелёные блины со шпинатом и грибами — Филе утки в медово-перечном соусе или филе камбалы в соусе из щавеля с гарниром из спаржи и моркови — Анковский лимонный пирог — Шампанское — Ягодный компот — Чай