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На мотив известной песни: откроет Vlas Leskin, подхватит Mvxood (у-у-у растягивать). В прайм тут Stu & Tikhonov, а дальше кто – именинница Sofia Rodina, впервые на пару с Roma Ptashenko. Программа MVXOOD Sofia Rodina Roma Ptashenko Stu Mitya Tikhonov Vlas Leskin
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