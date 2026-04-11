На мотив известной песни: откроет Vlas Leskin, подхватит Mvxood (у-у-у растягивать). В прайм тут Stu & Tikhonov, а дальше кто – именинница Sofia Rodina, впервые на пару с Roma Ptashenko. Программа MVXOOD Sofia Rodina Roma Ptashenko Stu Mitya Tikhonov Vlas Leskin