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Игры
Про событие
В эту ночь Фаренвиль сиял ярче обычного: за высокими окнами аукционного дома лилось вино, звенело золото, а знатные господа с улыбками хищников готовились растерзать чужие состояния. Но не всякое богатство достаётся тому, кто предложит наивысшую цену. Пока аукционист готовился ударить молотком, среди гостей уже скользили чужие взгляды, высматривая не столько драгоценности, сколько слабости их владельцев. Где-то в тенях расправляла крылья группировка «Вороний глаз», а в темноте коридоров едва слышно звенело серебро обнажённых клинков. Ещё никто не подозревал, что этой ночью торги пойдут совсем не по правилам. Это прекрасный шанс опробовать настольно-ролевые игры для игроков, у которых нет готовых групп, и познакомиться с новыми людьми. Игра рассчитана на начинающих и опытных игроков. У мастера есть набор готовых персонажей. Если ты уверен в своих силах, то можешь сделать персонажа сами, так же напишите об этом мастеру заранее: https://vk.ru/id177788112 Знание сеттинга не обязательно. Запись под постом в вк.
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