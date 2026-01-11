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Игра в Мафию в Лаборатории современного театра

улица Амундсена, 3к1, вход со двора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Уникальная возможность сыграть в Мафию с настоящими актёрами. Прийти в театр и быть не зрителем, а активным участником событий. Мафия — психологическая настольная ролевая игра с детективным сюжетом, про которую каждый хотя бы раз слышал, и многие играли. Сыграй с актёрами театра, выбери роль и вычисли мафиози. В течение вечера будет сыграно несколько партий игры, и каждая будет уникальной. Промокод а 10% скидку: кавер1010 Каждое воскресенье с 19:00 до 21:00

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