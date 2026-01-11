Уникальная возможность сыграть в Мафию с настоящими актёрами. Прийти в театр и быть не зрителем, а активным участником событий. Мафия — психологическая настольная ролевая игра с детективным сюжетом, про которую каждый хотя бы раз слышал, и многие играли. Сыграй с актёрами театра, выбери роль и вычисли мафиози. В течение вечера будет сыграно несколько партий игры, и каждая будет уникальной. Промокод а 10% скидку: кавер1010 Каждое воскресенье с 19:00 до 21:00