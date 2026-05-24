Старшая кровь
Камергерский переулок, 5/7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Игры
Концерты
Про событие
Фолк-группа, вдохновленная вселенной Ведьмака. Авторская музыка и саундтреки из третьей части игры. Живой звук и различные этнические инструменты: турецкий саз, бузуки, ребек, вистл и разнообразная перкуссия.
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