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Старшая кровь

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Игры
Концерты

Про событие

Фолк-группа, вдохновленная вселенной Ведьмака. Авторская музыка и саундтреки из третьей части игры. Живой звук и различные этнические инструменты: турецкий саз, бузуки, ребек, вистл и разнообразная перкуссия.

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