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Воркшоп «Как установить контакт?»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Погрузись в мир контактной импровизации — танцевальная практика, основанная на взаимодействии, доверии и контакте между партнёрами. Событие подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки в танце или импровизации. Он будет интересен как начинающим, так и опытным танцорам, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки коммуникации и взаимодействия с другими. Ведущая воркшопа, опытная танцовщица и хореограф Linda de La, проведёт участников через ряд упражнений и практик, направленных на развитие чувствительности, осознанности и способности к взаимодействию с другими — Анастасия Сенина.

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