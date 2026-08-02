Лето в Москве создано для таких вечеров. Приходи на панорамную крышу нового бильярд-бистро на набережной Парка Горького — чтобы вместе перенестись в атмосферу ярких 80-х. Тебя ждёт авторская тренировка от бутик-студии 128bpm, где фитнес давно вышел за рамки привычных занятий. Микс функционального тренинга и пилатеса под культовые хиты того времени. Закат над Москвой-рекой, тематический плейлист, крыша с панорамным видом — всё, чтобы прочувствовать атмосферу летнего города. Дресс код: спортивные образы в эстетике 80-х приветствуются — яркие цвета, повязки, велосипедки, леггинсы, объемные футболки. Количество мест ограничено.