Сказочные мелодии из «Гарри Поттера» и «Анастасии» вернут в детство, а хиты Last Christmas и Jingle Bell Rock зажгут в сердце огонёк предвкушения праздника. В сиянии свечей ты услышишь мелодии, которые возвращают нас в детство: от «Щелкунчика» Чайковского, пролога к «Гарри Поттеру» и саундтрека к мультфильму «Анастасия» до популярных рождественских хитов «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock». Дресс-код — Cocktail