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Волшебный свет рождества и 3000 свечей

Московский дом музыки
Космодамианская наб., 52, стр. 8

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 12000₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Сказочные мелодии из «Гарри Поттера» и «Анастасии» вернут в детство, а хиты Last Christmas и Jingle Bell Rock зажгут в сердце огонёк предвкушения праздника. В сиянии свечей ты услышишь мелодии, которые возвращают нас в детство: от «Щелкунчика» Чайковского, пролога к «Гарри Поттеру» и саундтрека к мультфильму «Анастасия» до популярных рождественских хитов «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock». Дресс-код — Cocktail

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