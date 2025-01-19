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Волшебное свечеварение

пространство INFLOW, Шарикоподшипниковская улица, 22

Начало:

Завершение:

3250₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Продлеваем праздничное настроение вместе с Soft and Safe и идём делать зимнюю свечу под бокальчик игристого. Что будет на мастер-классе: -изобилие выбора ароматов и декора для твоей будущей свечи; -шампанское для праздничного настроения; -розыгрыш призов; -новые интересные знакомства; -возможность получить личный прогноз от Таролога. Запись: https://t.me/piu_siu

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