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Волшебная симфония в парке и 8000 свечей

Зелёный театр ВДНХ , проспект Мира, 119с545

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 7500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Благотворительный концерт, который уже становится доброй летней традицией, прозвучит с нотами чудес, добра и надежды. «Волшебная симфония в парке» открывает сезон концертов Lumisfera под открытым небом, где шелест листвы, свет звёзд и 8000 свечей соединяются с живым звучанием оркестра и вокала. Он создан в пользу Фонда Хабенского, чтобы дать зрителям возможность сотворить добро. Покупая билет на этот музыкальный вечер, ты помогаешь детям и молодым взрослым с опухолями мозга, подопечным Фонда, куда направится вся прибыль от продажи билетов.

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