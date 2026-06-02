Благотворительный концерт, который уже становится доброй летней традицией, прозвучит с нотами чудес, добра и надежды. «Волшебная симфония в парке» открывает сезон концертов Lumisfera под открытым небом, где шелест листвы, свет звёзд и 8000 свечей соединяются с живым звучанием оркестра и вокала. Он создан в пользу Фонда Хабенского, чтобы дать зрителям возможность сотворить добро. Покупая билет на этот музыкальный вечер, ты помогаешь детям и молодым взрослым с опухолями мозга, подопечным Фонда, куда направится вся прибыль от продажи билетов.