Волковский Фест
Шмитовский проезд, 32Ас1
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от 1000₽ до 7000₽
Возраст 18+
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Еда
Про событие
Яркий летний музыкальный фестиваль крафта с участием лучших российских пивоварен. Формат фестиваля «Безлимит» — все крафтовые напитки дегустируются гостями бесплатно. Территория фестиваля состоит из трех зон: Open-Air Aрена – концертная площадка под открытым небом с насыщенной музыкальной программой и пивными барами. Зона крафта расположена в помещении. Здесь будут представлены 120 популярных и редких сортов крафтовых напитков, а также гастро-маркет и маркет товаров ручной работы от частных производителей. Фудкорт под открытым небом. Здесь каждый сможет попробовать блюда от разных стрит-фуд проектов, а также насладиться тишиной и спокойствием вдали от громкой музыки и буйства пивного изобилия соседних площадок фестиваля.
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