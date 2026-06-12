Volac — дуэт, давно ставший одним из самых узнаваемых электронных проектов России на мировой сцене. Их музыка звучит на крупнейших фестивалях — от EDC Las Vegas до HARD Fest, а сеты строятся на точном ощущении динамики, энергии и контакта с танцполом. В праздничную ночь это особенно чувствуется: город замедляется, а музыка становится главным маршрутом до самого утра. Диджеи: HIGHLITE / ZAKIR / KIIDA / NELLI 12 июня — ночь, ради которой меняют планы. Вход свободный, по предварительной регистрации.