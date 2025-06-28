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Voice of Enigma. HighTime Orchestra. Концерт в фотофактуре

Дом культуры Faktura#1913
ул. Маросейка, 7/8с1

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от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыка, которая перевернёт твою реальность: Enigma, Enya, Эйнауди и Циммер в живом исполнении HighTime Orchestra. Аудио-мистерия в сердце старой Москвы. Где ещё услышать мировые музыкальные шедевры, если не в Faktura #1913 — легендарном особняке эпохи модерна с видом на Кремль, где стены помнят шепот типографских станков и богемные вечера Серебряного века? HighTime Orchestra не исполняет музыку — они её материализуют. Скрипки здесь звучат как голоса из прошлого, виолончели дышат декадансом, а рояль 1913 года (да, тот самый, на котором играли ещё при Сытине!) добавит твоим эмоциям подлинной исторической глубины.

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