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Встреча на пересечении разных направлений электронной музыки — от аналогового электро, эйсида и нью-бита до британского баса, гэриджа, хауса и диско. Четыре артиста с разным музыкальным опытом, своими коллекциями и особенным подходом к танцполу: KOVYAZIN D WASTA PACHINO MINERALKAA
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