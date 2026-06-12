Встреча на пересечении разных направлений электронной музыки — от аналогового электро, эйсида и нью-бита до британского баса, гэриджа, хауса и диско. Четыре артиста с разным музыкальным опытом, своими коллекциями и особенным подходом к танцполу: KOVYAZIN D WASTA PACHINO MINERALKAA