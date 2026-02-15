Ты когда-нибудь слушал метель на Складе №3? Прислонись к стене и закрой глаза. За вой и свист будут отвечать мастера LFO И синтеза и отвечающие за слепое и разрушительное мастера инди-саунда. На бодрящих волнах метеостанции: Лестничный марш, Пока что секрет, itwasntyourfault, Адидас самба, Доктор/Врач, Оптимизм, Хайлайтер , Epicure, vyaliyy