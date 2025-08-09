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Vocal Jazz

Джем Клуб Мьюзик, улица Сретенка, 11

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от 1500₽ до 2300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыкальное путешествие в мир вокального джаза! В программе — золотая коллекция джазовых хитов: от томных баллад до зажигательных импровизаций. Звезда вечера не просто поёт — она рассказывает истории, играет голосом как инструментом, создавая неповторимую атмосферу живого джаза. А сопровождение первоклассного джаз-бэнда добавит каждому номеру особый шарм и динамику.

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