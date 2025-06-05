Концерт-читка в рамках 4-го фестиваля современной академической музыки а капелла «До и после» Идея создания необычного формата — концерта-читки — была вдохновлена выставкой «Названо Вазари. Маньеризм», которая проходила в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина. Ксения Ануфриева — музыковед и куратор междисциплинарных проектов — положила в основу концерта-читки детективно-психологический рассказ аргентинского классика ХХ века Хулио Кортасара «Клон». Герои рассказа, участники вокального ансамбля, исполняют музыку сложнейшего композитора конца XVI века, Карло Джезуальдо да Веноза (1566–1613). Одна из героинь, стремясь выразить уровень музыкального единства в ансамбле, произносит слово «клон»: чтобы петь Джезуальдо, нужно быть клонами друг друга, чувствовать музыку как один человек. Но возможно ли это? Сложные взаимоотношения в ансамбле полифонически накладываются на рассуждения о Джезуальдо, прославленного не только музыкальными прозрениями, но и двойным убийством из ревности: «Кажется, все завертелось из-за Джезуальдо: имел ли он право делать то, что сделал, или должен был наказать самого себя, вместо того чтобы мстить жене? В перерыве между репетициями спустились в бар отеля немного отдохнуть, Паола спорила с Лючо и Роберто, остальные играли в канасту или разошлись по комнатам. Он прав, настаивал Роберто, что тогда, что сейчас, жена его обманула, и он её убил...». Диалоги персонажей-музыкантов читают вокалисты — участники ансамбля N'Сaged. Как и события рассказа, его чтение перемежается пением мадригалов «хроматического гения» Джезуальдо, а также одного из главных почитателей его гения в наши дни — Сальваторе Шаррино. Сочинения композитора XXI века вносят в полифоническую историю ещё один пласт — образ современности, вслушивающейся и в классику литературы ХХ века, и в маньеристские лабиринты музыки XVI столетия.