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Во стольном городе Киеве: домонгольские былины

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 2000₽
Возраст 16+

Про событие

Как и почему возникает русский эпос. Отличительные черты героев и героинь. Проблема раннего образа врага. Положение женщины в домонгольской Руси и его отражение в былинах. Варяжский обряд и его отражение в былине. Об этом и многом другом будешь говорить на лекции! Читает Александра Баркова, автор бестселлеров «Славянские мифы: от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы», «Введение в мифологию» и многих других. Стоимость: за весь курс очно + рассылка аудиозаписей — 2000 рублей. Или оплата на месте по 600 рублей за лекцию. Для записи и оплаты пиши на alwdis@yandex.ru

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