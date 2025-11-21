Как и почему возникает русский эпос. Отличительные черты героев и героинь. Проблема раннего образа врага. Положение женщины в домонгольской Руси и его отражение в былинах. Варяжский обряд и его отражение в былине. Об этом и многом другом будешь говорить на лекции! Читает Александра Баркова, автор бестселлеров «Славянские мифы: от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы», «Введение в мифологию» и многих других. Стоимость: за весь курс очно + рассылка аудиозаписей — 2000 рублей. Или оплата на месте по 600 рублей за лекцию. Для записи и оплаты пиши на alwdis@yandex.ru