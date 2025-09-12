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Про событие
Коллажная арт-терапевтическая встреча, где ты погрузишься в мир детства. Контакт со своим «внутренним ребёнком» позволяет увидеть свои настоящие потребности, чувства, страхи. Рефлексия того, что с нами было в детстве, хорошего и плохого, позволяет построить свое целостное Я. При поддержке психолога и коллажистки Екатерины, погружение в работу с детскими воспоминаниями будет комфортным и безопасным. На встрече нет места оценке и критике. Все материалы предоставляются, но ты можешь принести свои детские фотографии и использовать их в коллаже, чтобы сделать процесс глубоким.
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