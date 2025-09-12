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Внутренний ребенок: коллажная арт-терапия

Кафе «Эвергрин», Шмитовский проезд, 19, метро улица 1905 года

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Коллажная арт-терапевтическая встреча, где ты погрузишься в мир детства. Контакт со своим «внутренним ребёнком» позволяет увидеть свои настоящие потребности, чувства, страхи. Рефлексия того, что с нами было в детстве, хорошего и плохого, позволяет построить свое целостное Я. При поддержке психолога и коллажистки Екатерины, погружение в работу с детскими воспоминаниями будет комфортным и безопасным. На встрече нет места оценке и критике. Все материалы предоставляются, но ты можешь принести свои детские фотографии и использовать их в коллаже, чтобы сделать процесс глубоким.

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