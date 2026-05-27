Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Занятие-путешествие к своему внутреннему ребенку. Будешь учиться видеть, чувствовать и понимать свою детскую часть, и через этот процесс возвращать себе ощущение единства с жизнью и миром. Игра и творческие практики, открытие знания, что весь мир — это увлекательная игра, где ты создаешь свои удивительные вещи в контакте с окружающим. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.