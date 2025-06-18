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Мультимедиа Арт Музей
ул. Остоженка, д. 16

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700₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка Дамира Жукенова — одного из самых ярких представителей новой волны российских фэшн-фотографов. Колоссальная насмотренность и глубокое знание визуальной культуры XX века, к наследию которой Дамир Жукенов неизменно обращается в своих проектах, помогли ему выработать индивидуальный и узнаваемый почерк. На формирование его стиля во многом повлияли такие классики фотографии моды, как Уильям Кляйн, Энни Лейбовиц и Стивен Майзель. Жукенов работает над съемками как режиссер-постановщик. Каждому проекту предшествует кропотливый поиск референсов в соответствии с определенной концепцией, создание детальных раскадровок, выстраивание точных мизансцен и композиций. Благодаря этому истории, рассказанные в фотографиях, приобретают кинематографическую целостность и глубину. Дамир Жукенов — виртуозный стилизатор. Каждый атрибут его съемки тщательно продуман, в ней нет случайных деталей. Например, специально для проекта «История одной танцовщицы» головной убор Маты Хари был в точности воспроизведен по оригинальным фотографиям, роскошный халат с бахромой сшит по эскизам 1920-х годов, а металлические аксессуары для пальцев привезены из Таиланда, где местные танцовщицы используют их в своих представлениях. Созданные Жукеновым образы отражают вневременные идеалы красоты и внутренней силы, напоминая о том, что мода — это не только тренды сегодняшнего дня, но и культурный код, язык, на котором общество веками говорит об идентичности, власти, социальных ролях и т. д. Время работы: 12:00 – 21:00 ежедневно, кроме понедельника.

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