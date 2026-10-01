Пластическая метафора о четверых мужчинах, у которых всё должно быть под контролем. Работа. Дом. Работа. В повседневной рутине всё под контролем: каждый день похож на предыдущий и на следующий. Есть лишь одно «но» — никто не знает нас настоящих, даже мы сами. Между «я» в обществе и внутренним «я» — пропасть. Если однажды четверо представительных мужчин решат отпустить контроль, что случится? В какие игры они будут играть? «Вне поля зрения» — пластическое размышление о мужских силе и слабости, о познании и принятии, о переосмыслении ценностей и приоритетов. Герои спектакля обнаруживают себя на границе между реальностью и сюрреалистическим сном, где прежние законы миропорядка перестали работать. Мужчинам предстоит заново понять себя, переосмыслить свои отношения и взаимное положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивой современности. Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.